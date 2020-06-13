Bakan Soylu 'Bugün şimdilik 4 oldu' diye duyurdu
PKK'Ya Siirt'in Eruh ilçesinde darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Bakan Soylu bölgede süren operasyonla ilgili son dakika gelişmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, "Bugün 4 etti" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öğle saatlerinde Siirt Eruh'ta jandarmalar tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Bakan Soylu, bölgede süren opearsyona ilişkin yeni bir bilgi daha paylaştı.
Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün, şimdilik 4 oldu" dedi.
İşte Soylu'nun o paylaşımı: