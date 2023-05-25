Bakan Soylu: “Bu seçimin şifresi şudur” dedi ve ekledi

Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber 7 yazarı Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi Programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oluyor.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İKİNCİ TURDAKİ KATILIM YAKALANABİLECEK Mİ?

İkinci haftaya girdiğimiz bu günlerde yüksek bir oy kullanma sadakati görüyorum, her iki tarafta da. Çok milim milim oynar, yüzde yarım bir gitmeme söz konusu olabilir.

Bu seçimin şifresi şudur: Sandığa giden kazanır.

SURİYE'NİN KUZEYİNE ZİYARET

2011 yılından itibaren bir Suriye İç Savaşı var. Bu savaşı biz çıkarmadık. Arap Baharı ile birlikte o karmaşıklıktan sonra oralar bir daha düzelemedi. 500 bin insan hayatını kaybetti. Bu 500 bin kişinin hayatını kaybettiği Suriye'nin kuzeyi... Bizim tamamen güvenlik kontrolümüzde.

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Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız BM'de bir harita gösterdi. Bu bir insanlık dramıdır diye bu insanlara evler yapalım, insanları güvenli bölgelere yerleştirelim, eğitimi, sağlığı beraber sağlayalım demiştir. Biz hiçbir zaman sömürgeci bir devlet olmadık. Bakın ABD'nin İngiltere'nin hatta Belçika'nın yarım asır öncesine kadar sömürgecilik tarihi vardır...

Sudan'a gittim, genç bir kızla karşılaştım. Dedim ki burada ne yapıyorsun? Para alıyor musun? Hayır dedi.. Bu bizim adanmışlığımız, bunu başka bir yerde göremezsiniz.

KATAR'IN KUZEY SURİYE YARDIMI

Katar Emiri, Kuzey Suriye konusunda Cumhurbaşkanımıza "Ben size nasıl yardımcı olurum? Size yardımcı olmak istiyorum." dedi. Bundan bir yıl önceydi. "Ben temsilci olarak dışişleri bakanımı gönderirim" dedi. Cumhurbaşkanımız da ben de "Süleyman beyi gönderiyorum" dedi. Ve Kuzey Suriye'deki durumu anlattım.

Onlar konut yapalım, organize sanayi siteleri yapalım, tarım alanları yapalım şehirler kuralım teklifi geldi.

İki iki buçuk milyar dolarlık bir hayır fonları var.

KUZEY SURİYE'DE KONUTLARIN TEMELİ ATILDI

Dün 5 bin konutun temeli atıldı. Toplamda 240 bin konut yapılacak. Hepsini Katar yapacak. 28 bin konutun temeli iki üç ay içinde atılacak.

55-60 metre karelik master plan çerçevesinde birçok dernek konut projelerine başladı.

GÜVENLİĞİ SAĞLANAN BÖLGELERDE SON DURUM

Şunu söyleyeceğim. Şurası İdlip, burada 2018 ve 2019'da iki büyük göç dalgası yaşadık. 2016 Halep göçü oldu. Bu bölge Kuzey Halep olarak değerlendirilir. Hama, Humus göçleri oldu. Bu göçlerde 2 milyon insan göç etti ancak hiçbiri Türkiye'ye gelmedi.

Türkiye güvenli bölgede bu insanları tuttu.

Rakka'da tek bir silah sıkılmadan teslim edildi.

Katar'ın dünyada yaptığı en iyi işlerden birincisi şudur: Yardımı bir kalkınma modeline dönüştürdü.