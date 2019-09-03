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Bakan Soylu, BM Mülteci Yüksek Komiseri Grandi’yi kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi’ye göç ve göç ile ilgili yapılan mücadele hakkında,“Hakikaten yoğun bir göç baskısı var ve Türkiye tarihe geçecek işlemler gerçekleştiriyor ve kaçak göçle ilgili çok büyük işler gerçekleştiriyor.

03 Eylül 2019 Salı 21:16
Bakan Soylu, BM Mülteci Yüksek Komiseri Grandi’yi kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi’ye göç ve göç ile ilgili yapılan mücadele hakkında,“Hakikaten yoğun bir göç baskısı var ve Türkiye tarihe geçecek işlemler gerçekleştiriyor ve kaçak göçle ilgili çok büyük işler gerçekleştiriyor. Sizden ricamız bunu AB’ye iyi anlatmanız” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi’yi makamında kabul etti. Grandi ve heyeti Bakan Soylu’nun heyetiyle karşılıklı olarak göç, göçmen ve kaçak göçmen konu başlıklarını görüştü.İçişleri Bakanı Soylu, “Hepimiz tarihin önemli bir dönemine şahitlik ediyoruz. BM’nin bu konuda dünyanın her noktasında ortaya koymuş gayretine şahidiz. Özellikle yıl sonu Cenevre’de yapılacak toplantının göç konusunda, insani konuda bir sonuç oluşturması temennimizdir. Bir göç baskısı ile karşı karşıya olduğumuzu takip ediliyor. BM’nin özellikle AB’den bu konuyu insaflı takip ettiği kanaatindeyim. AB’nin son açıklamaları bizi üzüyor. Diyorlar ki; Türkiye’den Yunanistan’a göç arttı. Ben AB gibi bir organizasyonun böyle bir yanılgıya nasıl eriştiğini merak ediyorum. AB’nin Yunanistan’ı düşündüğü kadar, Türkiye’yi de 50’de 1’i kadar düşünse, sorunları ve problemleri daha iyi çözeceğiz. Ortak bir derdimiz var, göçe kaynaklık eden ülkeler ve bunlar Yunanistan’ın yanında değil Türkiye’ye sınırlar. AB’den bu güne kadar sıkıştıkları dışında bir açıklamada duymadık” diye konuştu.



“Yunanistan’a geçişleri yüzde 6 oranında azalttık”


Bakan Soylu, “AB’ye de bir dayanıklık teşkil eder diye 2018 ve 2019 rakamlarını vermek isterim. 2018’de karadan Yunanistan’a 10 bin 608 kişi, denizden 2018’in ilk 8 ayı sonu itibariyle 20 bin 234 kişi geçti. Toplam 30 bin 848 kişi geçmiş oldu. 2019’da karadan ilk 8 ayda geçiş 4 bin 51, denizden geçiş ise 25 bin 974 ve toplam 29 bin 25 kişi oldu. Şöyle denebilir; geçen yıl toplam Türkiye’den Yunanistan’a geçen kaçak göçmen adedi 30 bin 842, bu yıl 29 bin 25. Tane tane söylemek istiyorum ki; 2019’da yüzde 6 az kaçak göçmen Yunanistan’a geçti” sözlerini kullandı.



“Türkiye tarihe geçecek işlemler gerçekleştiriyor”


Türkiye’nin öte yandan çok sayıda kaçak göçmen yakaladığını da not eden Bakan Soylu, “175 bin adet 2017 de kaçak göçmen yakaladık. 2018’de tüm yıl 268 bin ve 2019’un ilk 8 ayının sonu itibarıyla 237 bin kaçak göçmen yakalandı. Yani 2017’den 2018 yüzde 52, 2018’den 2019’a yüzde 47 artış. Buna rağmen biz Yunanistan’a geçişi biz yüzde 6 azaltmışız. Merak ediyorum sürekli sizi kötülesem ve yaptığınız işleri negatif olarak değerlendirsem siz işinizde ne kadar hesevkar olursunuz?” sözlerini kullandı. Herhalde AB’deki üniversitelerde, liselerde ve ilkokullarda matematik okutuluyor. Sizden ricamız bunu AB’ye anlatmamız. Hakikaten yoğun bir göç baskısı var ve Türkiye tarihe geçecek sığınmacılara ev sahipliği yapacak işlemler gerçekleştiriyor ve kaçak göçle ilgili çok büyük işler yapıyor” şeklinde konuştu.



“Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda”


Komiser Flippo Grandi ise kabulde yaptığı konuşmasında, “Burada bir çalışma ziyaretinde bulunuyorum. Daha önceki 4 ziyaretimde ifade ettiğim gibi Türkiye’nin burada ağırlamakta olduğu 4 milyon mülteci için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mültecilere yapılan yardımın büyük bir kısmını Türkiye hükumeti yapıyor. Aralık ayında Cenevre’de bir küresel toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyı eş bir şekilde düzenleyen Türkiye’ye, bu desteği için teşekkür ediyorum. Türkiye şu anda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Bu yükümlülüğü ülkeler arasında adil bir şekilde paylaşma ümidi ile bu Cenevre toplantısını gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 21:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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