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Gündem Bakan Soylu Bayrampaşa’da muhtarlarla buluştu
Gündem

Bakan Soylu Bayrampaşa’da muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Bayrampaşa'da muhtarlarla buluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:03:00 -
Bakan Soylu Bayrampaşa’da muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Bir otelde gerçekleşen toplantıda Bakan Soylu, ilçedeki muhtarla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapılırken, muhtarların yerelde yaşadığı sorunlar ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner katıldı.

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