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Bakan Soylu: “Bayramda, kazaların yüzde 41’i yoldan çıkma nedeniyle”

Bolu’da, trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza oranlarında düşüş yaşandığını belirterek, “Bu bayramda kazaların yüzde 41’i yoldan çıkma nedeniyle oluştu” dedi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:20
Bakan Soylu: “Bayramda, kazaların yüzde 41’i yoldan çıkma nedeniyle”

Bolu’da, trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza oranlarında düşüş yaşandığını belirterek, “Bu bayramda kazaların yüzde 41’i yoldan çıkma nedeniyle oluştu” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili boyunca devam edecek olan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek amacıyla, Gerede-Karabük karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasına gelerek tedbirleri yerinde denetledi. Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Bakan Soylu, Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy’dan bayram boyunca alınacak tedbirler, güzergahtaki trafik yoğunluğu ve yaşanan kazalarla ilgili bilgiler aldı.


Daha sonra uygulama esnasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, sürücüleri dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyarırken, araçlarda bulunan çocuklara hediyeler verdi.



“Kaza yerindeki ölüm oranında yüzde 36 azalma var”


Bakan Soylu, denetimler sonrasında yaptığı açıklamalarda, kaza oranlarında azalmalar olduğunu belirterek, “Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5’luk bir azalış söz konusu. Yine geçen yıl ve bugün arasındaki kaza oranlarında da 29,5 bir azalış söz konusu. Yine yüzde 61’lik araç sayısının artmasını hesaba katmadan söylemem gerekir ki son 10 yılda yaklaşık 20’lik civarında bir kazalarda azalış söz konusu. Belki bir rakam daha vermek gerekebilir. Bu bayramda olan kazaların yüzde 41’i maalesef yoldan çıkma ile gerçekleşen kazalar. Yani ölümlü kazaların yüzde 41’i bu şekilde. Vatandaşlarımızın bu konularda biraz daha dikkatli olmaları gerekir” dedi.



“20 kaza kara noktasında ölümlü kaza olmadı”


Sürücüleri mola vermeleri konusunda da uyaran Soylu, kara kaza noktalarında şu ana kadar ölümlü kaza yaşanmadığını belirterek, “2 saatte 10 dakikalık dinlenme bunu tüm denetim yapan arkadaşlarımız tüm sürücülerimize ve yolcularımıza söylüyor. Denetimlerimiz devam ediyor. Belki şu bilgiyi de sizinle paylaşmak gerekir. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 20 kara kaza noktasında herhangi bir ölümlü kaza olmadı. Allah’a hamdolsun. İnşallah bu dakikadan sonra da olmaz” şeklinde konuştu.



“Cep telefonuyla konuşmak sarhoşluktan 4 kat fazla dikkat dağıtır”


Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşma alışkanlığının devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, “Ne olursunuz ben özellikle şehir içinde dikkat ediyorum. Maalesef cep telefonu ile konuşma alışkanlığı devam ediyor. Sela verir gibi, ezan okur gibi başkası görmesin diye cep telefonunu avucunun içine alıp konuşma alışkanlığı var. Yani buradan istirham ediyorum. Ne olursunuz cep telefonu normal zamanda kullanılan dikkatin 4 katı kadar dikkat dağıtmaktadır. Esas itibari ile sarhoş araba kullanmaktan daha beter bir durumdur. Onun için bir taraftan emniyet kemeri, bir taraftan yasal hız sınırlarına uymak. Bir taraftan da cep telefonu ile konuşmamak önemli. Bir rakam daha vermem gerekir. Bu bayram döneminde yine yaya ölümleri yüzde 14 civarında oldu. Özellikle şehir içlerinde buna çok dikkat etmek gerekir” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:20
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