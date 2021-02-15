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Siyaset Bakan Soylu: 'Başımız sağ olsun'
Siyaset

Bakan Soylu: 'Başımız sağ olsun'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 07:21:00 -
Bakan Soylu: 'Başımız sağ olsun'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, Gara'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu söz konusu paylaşımında, "Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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