Bakan Soylu alçak iftiraya patladı: Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Soylu, uyuşturucu ticaretine ilişkin gelen soruya ise “Bir ülkede uyuşturucu yakalanmasının, uyuşturucuyla mücadelenin, bir ülkede uyuşturucu girmemesi için mücadelenin başarısızlık olarak ortaya konduğu herhalde bizim Meclisimizdeki bu zabıtlar olacaktır. Türkiye’de afyonu ben üretmedim. Afyonu bu sıranın bağlı olduğu ABD üretti. Biz hiç Amerikancı olmadık. Türkiye öyle bir mücadele yaptı ki, eroinin rotasını Akdeniz rotasına çevirttirdi. Biz milletimizi uyuşturucudan korumak için elimizden gelen her şeyi ortaya koymak, bütün kurumları bu konuda sevk etmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Diyeceksiniz ki ‘Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapacak.’ Bu salonda kimin aklına böyle bir şey geliyor. Kara para aklayan da şerefsizdir, uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Kılıçdaroğlu şerefsizdir.” ifadelerini kullandı.

Ardından çıkan tartışma sonucunda oturuma 15 dakika ara verildi.