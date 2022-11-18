  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu alçak iftiraya patladı: Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir
Siyaset

Bakan Soylu alçak iftiraya patladı: Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kara para aklayan da şerefsizdir, uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 22:47:00 -
Bakan Soylu alçak iftiraya patladı: Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Soylu, uyuşturucu ticaretine ilişkin gelen soruya ise “Bir ülkede uyuşturucu yakalanmasının, uyuşturucuyla mücadelenin, bir ülkede uyuşturucu girmemesi için mücadelenin başarısızlık olarak ortaya konduğu herhalde bizim Meclisimizdeki bu zabıtlar olacaktır. Türkiye’de afyonu ben üretmedim. Afyonu bu sıranın bağlı olduğu ABD üretti. Biz hiç Amerikancı olmadık. Türkiye öyle bir mücadele yaptı ki, eroinin rotasını Akdeniz rotasına çevirttirdi. Biz milletimizi uyuşturucudan korumak için elimizden gelen her şeyi ortaya koymak, bütün kurumları bu konuda sevk etmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Diyeceksiniz ki ‘Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapacak.’ Bu salonda kimin aklına böyle bir şey geliyor. Kara para aklayan da şerefsizdir, uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Kılıçdaroğlu şerefsizdir.” ifadelerini kullandı.

Ardından çıkan tartışma sonucunda oturuma 15 dakika ara verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23