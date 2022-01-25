  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu, AFAD ve 112'de
Gündem

Bakan Soylu, AFAD ve 112'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da AFAD ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, olumsuz hava koşullarına ilişkin çalışmaları takip etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 18:09:00 -
Bakan Soylu, AFAD ve 112'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, olumsuz hava koşullarına ilişkin çalışmaları takip etti.

Bakan Soylu, Karayolları Bölge Müdürlüğündeki toplantının ardından beraberindeki AFAD Başkanı Yunus Sezer ile AFAD İl Müdürlüğü ve 112’ye ziyarette bulundu.

Kar yağışı ve hava koşullarının yol açtığı olumsuzluklarla ilgili yürütülen çalışmaları inceleyen Soylu, yapılan müdahaleleri ve son gelişmeleri takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay