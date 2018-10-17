Bakan Soylu açıkladı! 'Yakalanan FETÖ'cülerin yüzde 30'u itiraf ediyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ilie ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları...

"Şu anda elimizdeki en kuvvetli operasyonlar ardışık ve ankesörlü arama işidir. ByLock operasyonlarından daha ciddi operasyonlardır. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren Türkiye'deki FETÖ tehlikesi tamamen ortadan kalkacaktır. (FETÖ operasyonları) Ankesör ve ardışık aramalarla bağlantılı çok enteresan bir şey var, burada yakaladıklarımızdan yüzde 30’un üzerindeki itirafta bulunuyor ve 'Evet' diyor 'Biz böyleyiz'."