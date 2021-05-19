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Gündem Bakan Soylu açıkladı: 'Sedat Peker' operasyonu işte böyle başladı!
Gündem

Bakan Soylu açıkladı: 'Sedat Peker' operasyonu işte böyle başladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, Sedat Peker operasyonuna ilişkin, "Bundan 1.5 yıl duran operasyonu harekete geçiren benim. Bursa'daki operasyonun yöneticisi benim. Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Bana vekillerimizle geliyorlar, ben de operasyonu başlatıyorum. Teknik dinleyemeye alınıyor sonra operasyona dönüyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:53:00 - 2021-05-19 23:57:07
Bakan Soylu açıkladı: 'Sedat Peker' operasyonu işte böyle başladı!

Sedat Peker operasyonunda yönelik Bakan Soylu, "Allah yakışan iftiradan korusun. Diyorlar ki şöyle oldu böyle oldu... Ben söyledim, tekrar söylüyorum. Hayatımda en nefret ettiğim mafya tipli örgütlenmelerdir. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bu operasyonu yapan benim. Benim diyorum" dedi.

Köfteci Yusuf'a çökeceklerdi

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan 1.5 yıl duran operasyonu harekete geçiren benim. Bursa'daki operasyonun yöneticisi benim. Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Bana vekillerimizle geliyorlar, ben de operasyonu başlatıyorum. Teknik dinleyemeye alınıyor sonra operasyona dönüyor. İstanbul'un başlangıcını bilmiyorum, aylar sonra başlatan benim yine. 17-25'ten sonra işler değişti."

 

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