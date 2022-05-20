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Siyaset Bakan Soylu açıkladı! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Siyaset

Bakan Soylu açıkladı! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 502 bin kişinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 12:23:00 -
Bakan Soylu açıkladı! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

Biz onlara itimat etseydik. Kendi teröristlerini büyüttüklerini bekleseydik orada bir devletin olduğunu görürdük.

2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi seçim yaklaşıyor yine gündeme getiriyorlar. Şu ana kadar 502 bin kişi geri döndü. Geri döndüğü bölgeler, bizim güvenli yaptığımız bölgeler. Bunu yapmazsak kim gider. Türkiye çok doğru bir politika ortaya koydu.

Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran’la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor.

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