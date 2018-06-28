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Bakan Soylu açıkladı: 1000 polis sadece bu işi yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1000 polisin sadece uyuşturucuyla mücadelede görev alacağını söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 17:32
Bakan Soylu açıkladı: 1000 polis sadece bu işi yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgedeki ilçelerin AK Parti İlçe Teşkilatlarına yönelik teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Bakan Soylu, öğleden sonraki programlarına Zeytinburnu, Fatih ve Eyüpsultan’da devam etti. Çok yoğun ve zor bir seçim döneminden geçtiklerini belirten Soylu, seçim döneminde gösterdikleri çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucu mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelede bu kadar tedbir aldık. Vatandaşımız halen daha ’bu işten bizi kurtarın’ diyor. Sadece narkotiğe, uyuşturucuya ait İstanbul’da 1000 polis görev yapacak. Bir tek işleri bu olacak. Hani o şikayet ettiğiniz yerler var ya, oraları bulacaklar ve çok kısa bir zamanda uyuşturucu meselesini İstanbul’da çözebilecek 1000 polis sadece bu işi yapacak. İstihbaratımız bu konuda İstanbul’da bu meselenin tamamını, nasıl biz kendimizle ilgili bir takım tedbirleri alabiliyor isek aynı şekilde sizlerin de ortaya koyacağı istikamette yola revan olacağız" dedi. Buradaki konuşmasının ardından Süleyman Soylu, daha sonra diğer programı için Sultangazi’ye hareket etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 17:32
  1. İstanbul
  2. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • veliaht suleymanveliaht suleyman11 sa önce
    uyusturucu tacirlerini tutuklamayin, bulgunuz yerde i.faz edin
  • CanCan10 sa önce
    Karakolda uyuşturucuları rüşvet karşılığında serbest bırakıyorlar yada aldığı eroini pudra şekeri yazıp serbest bıraktırıyorlar bu msjı süleyman soyluya bildirin şehremini polis karakolu
  • cihadcihad8 sa önce
    uyuşturucu satıcısının teröristten farkı yok ve idam hakediyo e buna çok derseniz neyi var neyi yok alınsın vatandaşlıktan çıkarılıp suriyeye gönderilsin orada onun gibi bolca var elbet bi gece ansızın hepsini yokederiz
  • hsyn2802hsyn28029 sa önce
    İyide 1000 polisin yaptığı iş, yakalayıp cezalandırmadığınız insanlar yüzünden boşa çıkan bir çalışma olmaktan başka bir şey değil. Suçlu olanın islama göre cezasını vermediğiniz sürece değil 1000 polis 10000 polis olsa ne yazar
  • AlperxAlperx8 sa önce
    Aynı şey Sefaköy kanarya karakolunda da yapılıyormuş.mahallede yaşıyanlardan duydum.3000 lira ver polis kurtarsın yazık
  • UnalUnal7 sa önce
    Yeğenim 10 seneye yakındır bonzai batağında ama hala kullanıyor, bu demektir ki hala satılıyor, kullananlar hiçbir şekilde takip edilmiyor, ceza almıyorlar, satanlar da yeni yollar buluyor alıcı olunca kolay, Kullananlarda ceza verilmeli ve takip edilmeli , isim vermekle serbest kalmalılar, bu yalniş hala devam ediyor.Hala uyuşturucu batağına artarak devam ediyor,Devlet bilinçli olarak küçük düşürülüyor.
  • İnfaz kelimesi de mi İnfaz kelimesi de mi 9 sa önce
    Editor infaz kelimesi de mi yasak? Yasak olan kelimeleri bi şablon halinde yazinda kullanmayalim. her defazinda sizide mesgul etmeyilim.
  • muhammedmuhammed9 sa önce
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere " CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim" sözleri neden yeni akit yayinlamiyor?
  • SelimSelim9 sa önce
    Ankara Çin çin içinde böyle bir şey yapsanız oraları bir güzel temizleseniz hiç fena olmaz..Türkiye gibi bir ülkenin başkentine hiç yakışmayan bir durum.
  • SelimSelim9 sa önce
    Ankara Çin çin içinde böyle bir şey yapsanız oraları bir güzel temizleseniz hiç fena olmaz..Türkiye gibi bir ülkenin başkentine hiç yakışmayan bir durum.
  • OktayOktay11 sa önce
    Yine az ama en azından başlangıc için iyi..InshaAllah kökleri kurur!
  • Ali Osman Karakaya Ali Osman Karakaya 7 sa önce
    Süleyman soylu,seni cesaretinden dolayı Çok seviyoruz Allâhu Teâlaseni başarılı İşler yapmayı muaffak eylesin,Âmin...
  • FarukFaruk11 sa önce
    X, y, ve z örgütlerinin bulunduğu, yeraltı dünyası denilen bölgeden başlanırsa samimiyet anlaşılır !!!
  • muratmurat9 sa önce
    Gözümüz üzerinde, gözümüzsün Devlet.Bakalım torbacılar mı , baronlar infaz edilecek.ALLAH aşkına neyin hukuku,hakkı.Onları hakkı sattığından bir avuç yemek, kollarının kırılması, kafalarına yerli silahtan çıkan bir mermi.
  • SelimSelim9 sa önce
    Ankara Çin çin içinde böyle bir şey yapsanız oraları bir güzel temizleseniz hiç fena olmaz..Türkiye gibi bir ülkenin başkentine hiç yakışmayan bir durum.
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