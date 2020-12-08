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Gündem Bakan Soylu 81 ilin valisiyle tedbirleri görüştü! 'Denetimlere ağırlık verilmesini istedi'
Gündem

Bakan Soylu 81 ilin valisiyle tedbirleri görüştü! 'Denetimlere ağırlık verilmesini istedi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ilin valisiyle yaptığı toplantıda, koronavirüs tedbirlerindeki durumu görüştü. Bakan Soylu, denetimlerin önemine dikkat çekerek ağırlık verilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 02:11:00 -
Bakan Soylu 81 ilin valisiyle tedbirleri görüştü! 'Denetimlere ağırlık verilmesini istedi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları, uygulamaya konulan yeni tedbirler ve denetimlerin ele alındığı toplantıda Soylu, toplu ulaşım araçlarında hafta içi yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla belediyelerin ihtiyaç duyulan güzergahlarda araç ve sefer sayılarını artırmasının sağlanmasını ve toplu ulaşım araçlarındaki denetimlere ağırlık verilmesini istedi.

Evlerde salgın riskini artırabilecek gün, doğum günü, mevlit ve taziye gibi toplu etkinliklere müsaade edilmemesi yönünde uyarılarda bulunan Soylu, valiler ve kaymakamlar tarafından vatandaşlara ev ortamında yapılan etkinliklerin virüs bulaş riskini artırdığına yönelik sık sık hatırlatma yapılması, bununla ilgili başta sosyal ve yerel medya imkanlarının sonuna kadar kullanılması talimatını verdi.

Soylu, vatandaşların kalabalık halde bulundukları otogar, pazar yeri, alışveriş yerleri, toplu ulaşım araçları, park ve bahçeler, ana cadde ve bulvar gibi yerlerde denetimlerin tavizsiz yapılmasını istedi.

Toplantıda valiler de söz alarak illeriyle ilgili uygulama örnekleri hakkında bilgi aktardı, atılması gereken adımlar konusunda görüşlerini paylaştı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve diğer ilgililer de katıldı.

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