Bakan Şimşek'ten 'vergi ve harç' müjdesi
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten ‘vergi ve harç’ müjdesi

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
Bakan Şimşek’ten ‘vergi ve harç’ müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde" diyerek enflasyondaki düşüşe dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat sistemine ilişkin, "Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışı başarıyla yönetiyoruz. 24 Ekim 2025 itibarıyla 171 milyar liraya gerileyen bakiyenin yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle ülkemize yönelik risk algısı da iyileşiyor. Program öncesi 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz 250 baz puanın altına geriledi.

Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde.

2026 yılında bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Faiz hariç harcamalarda 2025 yılına göre 0,7 puanlık bir artış öngörüyoruz.

'Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi' ile 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık."

