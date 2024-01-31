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Ekonomi Bakan Şimşek'ten turizm geliri mesajı
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten turizm geliri mesajı

Yeniakit Publisher
2024-01-31 13:55:00 -
Bakan Şimşek'ten turizm geliri mesajı

Turizm rakamlarını değerlendiren Bakan Şimşek "Bu yıl turizm gelirinin 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan turizm istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik. Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar ile 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı. Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

 

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