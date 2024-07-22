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Ekonomi Bakan Şimşek'ten son dakika enflasyon açıklaması
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten son dakika enflasyon açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-22 11:01:00 -
Bakan Şimşek'ten son dakika enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisine dair açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden enflasyona dair açıklama yaptı.

İşte Şimşek'in o açıklaması:

Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü.

OVP’yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi.
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Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir.

Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz.

Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek.

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