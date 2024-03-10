Bakan Şimşek'ten Şanlıurfa ziyareti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Bakan Şimşek'in içinde bulunduğu uçak, yoğun sis nedeniyle Şanlıurfa yerine Gaziantep'e inmek zorunda kaldı.
Kara yolu ile Şanlıurfa'ya geçen Şimşek, ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret edip, kente ilişkin bilgiler aldı.
Şimşek, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kritik gelişme! Bakan Mehmet Şimşek, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Ekonomi
Bakan Mehmet Şimşek sinyali vermişti! Flaş gelişme duyuruldu! O uygulama artık zorunlu hale geliyor