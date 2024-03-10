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Gündem Bakan Şimşek'ten Şanlıurfa ziyareti
Gündem

Bakan Şimşek'ten Şanlıurfa ziyareti

Yeniakit Publisher
2024-03-10 13:32:00 -
Bakan Şimşek'ten Şanlıurfa ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Şimşek'in içinde bulunduğu uçak, yoğun sis nedeniyle Şanlıurfa yerine Gaziantep'e inmek zorunda kaldı.

Kara yolu ile Şanlıurfa'ya geçen Şimşek, ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret edip, kente ilişkin bilgiler aldı.

Şimşek, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti. 

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