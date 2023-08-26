Bakan Şimşek'ten ekonominin geleceğine ilişkin umut veren açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin cari açığının önemli ölçüde daralacağı mesajını vererek turizm sektörüne dikkat çekti. Şimşek, "Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşımda bulunarak turizmde patlama yaşandığını ifade etti. Şimşek, "Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor" dedi.

Atılan adımlar meyvelerini veriyor

Seçimden sonra başlayan ekonomideki hareketlilik meyvelerini vermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından dövizdeki hareketliğin ve cari açığın önüne geçmek için bir dizi yeni önlemler alınmıştı.

Turizmde en iyi ay Temmuz

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizmde patlama yaşandığına dikkat çekerek bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vurduğunu söyledi.

"Turizmde patlama yaşıyoruz"

Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Cari açığın daralması bekleniyor"

Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor"