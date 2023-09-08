Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması! 'İkiye katlayacak'

Türkiye ekonomisine olan güven devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "OVP, makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlıyor" dedi.

Şimşek, Dünya Bankası ortaklığının Türkiye ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ettiklerini de söyledi.

Bakan Şimşek şunları söyledi:

Dünya Bankası, Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.