  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması! 'İkiye katlayacak'
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması! 'İkiye katlayacak'

Yeniakit Publisher
2023-09-08 17:46:00 - 2023-09-08 17:50:17
Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması! 'İkiye katlayacak'

OVP'nin açıklanması ve hemen ardından Moody's'in Türkiye için olumlu açıklaması, Türk ekonomisine güveni artırırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'na ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek, "Dünya Bankası Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor" dedi.

Türkiye ekonomisine olan güven devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "OVP, makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlıyor" dedi.

Şimşek, Dünya Bankası ortaklığının Türkiye ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ettiklerini de söyledi.

Bakan Şimşek şunları söyledi:

Dünya Bankası, Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

Bakan Şimşek'ten OVP'ye ilişkin ilk açıklama
Bakan Şimşek'ten OVP'ye ilişkin ilk açıklama

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Şimşek'ten OVP'ye ilişkin ilk açıklama

Son dakika... Bakan Şimşek'ten OVP sonrası döviz kuru açıklaması
Son dakika... Bakan Şimşek'ten OVP sonrası döviz kuru açıklaması

Ekonomi

Son dakika... Bakan Şimşek'ten OVP sonrası döviz kuru açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyon için tarih verdi: Meyvelerini alacağız!
Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyon için tarih verdi: Meyvelerini alacağız!

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Erkan enflasyon için tarih verdi: Meyvelerini alacağız!

OVP açıklandı, emekli zammı arttı
OVP açıklandı, emekli zammı arttı

Ekonomi

OVP açıklandı, emekli zammı arttı

OVP’de atılacak adımlar tek tek sıralandı... Tüketime yönelik tedbirler yolda
OVP’de atılacak adımlar tek tek sıralandı... Tüketime yönelik tedbirler yolda

Ekonomi

OVP’de atılacak adımlar tek tek sıralandı... Tüketime yönelik tedbirler yolda

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23