Bakan Şimşek'ten dış ticarete güçlü destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) programına ilişkin uygulama tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuyla ilgili açıklamasını alıntılayarak, şöyle dedi:

"Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek. Ülkemiz için hayırlı olsun."