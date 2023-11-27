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Ekonomi Bakan Şimşek'ten dış ticarete güçlü destek mesajı
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten dış ticarete güçlü destek mesajı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 10:36:00 - 2023-11-27 10:42:12
Bakan Şimşek'ten dış ticarete güçlü destek mesajı

Bakan Şimşek "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) programına ilişkin uygulama tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuyla ilgili açıklamasını alıntılayarak, şöyle dedi:

"Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek. Ülkemiz için hayırlı olsun."

 

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Yorumlar

Emekli İsmail

Haramla, %40faizle bu işler yürümez. Bunun sonu hayır değildir. Yaşam tarzları değişiyor, milleti harama alıştırıyorsunuz. Sonumuz ne olur bilmemde canabı Allah bunun hesabını bir gün sorar. Soruyordu zaten. Deprem, sel, faiz, haram, yaşam, yoksulluk, kul hakkı yemek, faiş fiyatlar, insanların gözü doymaması, şükürsüzlük bunların hepsi şu anda Müslümanım deyipte hiç alakası olmayan yaşantımız. Kolay gelsin.
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