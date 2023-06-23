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Ekonomi Bakan Şimşek'ten değerlendirme! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten değerlendirme! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Yeniakit Publisher
2023-06-23 14:03:00 -
Bakan Şimşek'ten değerlendirme! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından fiyat ve finansal istikrar açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

Şimşek, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" ifadesini kullandı.


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