  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 09:57:00 - 2024-04-05 09:58:55
Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak değerlendirdi. Şimşek, cari açığın beklentinin altında gerçekleşeceğini söyledi.

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl OVP’de öngörülen 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık beklendiğini belirtti.

Bakan Şimşek, mesajında büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacı ile artan dış kaynak girişinin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini dile getirdi.

Mehmet Şimşek'in masajında kullandığı ifadeler şöyle:

"2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz.

Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor."

2024 yılı Mart ayında ihracat 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk çeyreğinde ihracat, 63,7 milyar dolara ulaştı. Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 oranında azalarak 7,5 milyar dolara geriledi. Bunun sonucu da ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 yüzde puan artışla, yüzde 75'e yükseldi.

Mehmet Şimşek’in son talimatı ortaya çıktı! Bunu yapan herkese ikramiye verilecek
Mehmet Şimşek’in son talimatı ortaya çıktı! Bunu yapan herkese ikramiye verilecek

Ekonomi

Mehmet Şimşek’in son talimatı ortaya çıktı! Bunu yapan herkese ikramiye verilecek

Seçim sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
Seçim sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Gündem

Seçim sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Mehmet Şimşek seçimlerin ardından sessizliğini bozdu! Tüm Türkiye'ye 5 Nisan uyarısı
Mehmet Şimşek seçimlerin ardından sessizliğini bozdu! Tüm Türkiye'ye 5 Nisan uyarısı

Ekonomi

Mehmet Şimşek seçimlerin ardından sessizliğini bozdu! Tüm Türkiye'ye 5 Nisan uyarısı

Mehmet Şimşek 'Ne gerekiyorsa yapacağız' diyerek duyurdu
Mehmet Şimşek 'Ne gerekiyorsa yapacağız' diyerek duyurdu

Ekonomi

Mehmet Şimşek 'Ne gerekiyorsa yapacağız' diyerek duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23