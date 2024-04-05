Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl OVP’de öngörülen 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık beklendiğini belirtti.

Bakan Şimşek, mesajında büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacı ile artan dış kaynak girişinin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini dile getirdi.

Mehmet Şimşek'in masajında kullandığı ifadeler şöyle:

"2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz.

Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.

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Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor."

2024 yılı Mart ayında ihracat 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk çeyreğinde ihracat, 63,7 milyar dolara ulaştı. Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 oranında azalarak 7,5 milyar dolara geriledi. Bunun sonucu da ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 yüzde puan artışla, yüzde 75'e yükseldi.