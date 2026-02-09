  • İSTANBUL
Yerel Erzurum’da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi! 775 köy yolu kapandı
Yerel

Erzurum’da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi! 775 köy yolu kapandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erzurum'da yeniden etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Gece başlayan ve kısa sürede kenti beyaza bürüyen yağış sonrası 775 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte buzlanma ve don olayları trafik kazalarını tetiklerken, uzmanlar özellikle dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı hayati uyarılarda bulundu.

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti bir kez daha beyaza bürürken, 775 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken ekipler kent merkezi ve kara yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan, kapanan 775 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışma yürütüyor. Bu arada kent merkezinde yoğun kar ve buzlanmadan dolayı kazalar meydana geldi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların sabah saatlerinde Erzurum'un güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Buzlanma ve don olayı uyarısında bulunan uzmanlar, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

