  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Boykot etmeyenler işte şimdi yandı! Coca Cola'da tespit edildi, marketlerden acil olarak toplatılıyor

‘Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam’ 15 temmuz şehidi ikiz polislerin babası duygulandırdı

Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Mehmet Metiner'den olay iddia: O isimler, Erdoğan’ın adını kullanarak gücünü suiistimal ediyor

Cübbeli Ahmet Hoca aylık faturasını açıkladı! Duyan 'bu nasıl oluyor' dedi

'Önleminizi Alın!' İslam Memiş'ten 'Perşembe' Uyarısı!

İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama geldi! Fenerbahçe’nin asbaşkanına büyük şok…

Nagehan Alçı elimde bıçakla bekliyorum demişti! Rasim Ozan'dan ilk açıklama geldi

Çin'den büyük kahpelik! Türkiye'yi vurmaları için İHA verdiler

Artık kedicik göremeyecek! Yargıtay’dan flaş Adnan Oktar kararı
Ekonomi Bakan Şimşek: Gelir dağılımını iyileştiriyoruz
Ekonomi

Bakan Şimşek: Gelir dağılımını iyileştiriyoruz

Yeniakit Publisher
2024-07-10 20:18:00 -
Bakan Şimşek: Gelir dağılımını iyileştiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir dağılımı ve enflasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre: İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi. Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

"ÜLKEMİZİN DIŞ KAYNAĞA ERİŞİMİ ARTARKEN FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞÜYOR"

Şimşek, sosyal medya hesabından Hazinenin dolar tahvili ihracına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehmet Şimşek yalnız bırakılmamalı! Kilit mesaj bakın ne
Mehmet Şimşek yalnız bırakılmamalı! Kilit mesaj bakın ne

Medya

Mehmet Şimşek yalnız bırakılmamalı! Kilit mesaj bakın ne

Mehmet Şimşek'ten AK Partili o isimlere çok sert uyarı: Yüzde 30'u aşamaz! Kanuna uymuyorsunuz
Mehmet Şimşek'ten AK Partili o isimlere çok sert uyarı: Yüzde 30'u aşamaz! Kanuna uymuyorsunuz

Gündem

Mehmet Şimşek'ten AK Partili o isimlere çok sert uyarı: Yüzde 30'u aşamaz! Kanuna uymuyorsunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kilit rol oynuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kilit rol oynuyor

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kilit rol oynuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kilit rol oynuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kilit rol oynuyor

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kilit rol oynuyor

İşler çok ama çok fena karışacak! Mehmet Şimşek bu ekole yakın da olsa hesaplar başka türlü yapılacak
İşler çok ama çok fena karışacak! Mehmet Şimşek bu ekole yakın da olsa hesaplar başka türlü yapılacak

Medya

İşler çok ama çok fena karışacak! Mehmet Şimşek bu ekole yakın da olsa hesaplar başka türlü yapılacak

İşler çok ama çok fena karışacak! Mehmet Şimşek bu ekole yakın da olsa hesaplar başka türlü yapılacak
İşler çok ama çok fena karışacak! Mehmet Şimşek bu ekole yakın da olsa hesaplar başka türlü yapılacak

Medya

İşler çok ama çok fena karışacak! Mehmet Şimşek bu ekole yakın da olsa hesaplar başka türlü yapılacak

{relation id:1866255 slug:'mehmet-simsek-yalniz-birakilmamali-kilit-mesaj-bakin-ne'}

{relation id:1866255 slug:'mehmet-simsek-yalniz-birakilmamali-kilit-mesaj-bakin-ne'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23