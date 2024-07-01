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Ekonomi Bakan Şimşek EYT'nin maliyetini açıkladı! Duyan ahlar vahlar edecek
Ekonomi

Bakan Şimşek EYT'nin maliyetini açıkladı! Duyan ahlar vahlar edecek

Yeniakit Publisher
2024-07-01 10:31:00 -
Bakan Şimşek EYT'nin maliyetini açıkladı! Duyan ahlar vahlar edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin maliyetini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar lira oldu." dedi.

İşte o açıklama:

Küçümsemeyin, geçen sene muhalefetin popülist iteklemesi ile seçim sürecinde EYT hayata geçirildi. Bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL. Milli gelirin yüzde 2'sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz.

AK Parti hükümetlerinde ortalama açık yüzde 4 olmuş. Biz bunu bu sene bunun altına çekmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte de yüzde 3'ün altına çekmek istiyoruz.

Gelecek sene bütçe açığını milli gelire oranla yüzde 3'ün altına çekeceğiz. Ancak daha kat edeceğimiz yol var.
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Yorumlar

isimsiz

Muhalefetin politik iteklemesi imiş hadi ordan ne dedi Erdoğan siyasi hayatıma mal olacak olsada ben eyt izin vermem demişti Erdoğan koltuğunu kaybetmemek için eyt izin verdi demekki ülkenin geleceği değil koltuk önemliymiş

Secim ugruna

Sirf secim ugruna milyonlarca 45-50 yas arasi asalak kahvelerde okey-kagit oynuyor. Tam develete millete verimli olacaklari dönemde asalak asalak dolasiyorlar.Ve bunu yapan da maalesef secim kazanma ugruna vatandasa kiyak fectigini sana sapsalak siyasetcilerimiz.Devleti düsünseler eyt myt yapmazlardi. Dünyanin hic bir ülkesinde 45 yasinda emeklilik diye bir sey yok, avrupanin bir cok ülkesinde 65-67 yasinda emeklilik var. Biz dünyanin refah düzeyi en yüksek ülkesiyiz ya, 45 inde vatandasimiz rahata ersin diye yapiyoruz.Simdi de ekonmi bakani agliyor.OHHHH olsun
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