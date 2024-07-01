Bakan Şimşek EYT'nin maliyetini açıkladı! Duyan ahlar vahlar edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar lira oldu." dedi.

İşte o açıklama:

Küçümsemeyin, geçen sene muhalefetin popülist iteklemesi ile seçim sürecinde EYT hayata geçirildi. Bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL. Milli gelirin yüzde 2'sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz.

AK Parti hükümetlerinde ortalama açık yüzde 4 olmuş. Biz bunu bu sene bunun altına çekmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte de yüzde 3'ün altına çekmek istiyoruz.

Gelecek sene bütçe açığını milli gelire oranla yüzde 3'ün altına çekeceğiz. Ancak daha kat edeceğimiz yol var.

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