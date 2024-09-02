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Ekonomi Bakan Şimşek duyurdu! Önemli düşüş bekleniyor
Ekonomi

Bakan Şimşek duyurdu! Önemli düşüş bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-09-02 16:48:00 -
Bakan Şimşek duyurdu! Önemli düşüş bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari denge hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli düşüş beklendiğini, geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
“Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti. Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı. Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor"

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