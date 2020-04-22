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Aktüel

Bakan Selçuk’tan minik Asya’nın 23 Nisan çağrısına destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan paylaşım yaparak 23 Nisan’ı balkonlardan kutlama çağrısında bulunan Kayserili 5 yaşındaki Asya Karagöz’e destek verdi.

2020-04-22 23:35:51 -
Bakan Selçuk’tan minik Asya’nın 23 Nisan çağrısına destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan paylaşım yaparak 23 Nisan’ı balkonlardan kutlama çağrısında bulunan Kayserili 5 yaşındaki Asya Karagöz’e destek verdi.


Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin çocukları adına Asya’nın çağrısına kulak vermeye var mısınız? Ulusal egemenliğimizin 100. yıl dönümü olan 23 Nisan Perşembe akşamı, saat 21.00’de bayraklarımızla pencerelerde, balkonlardayız" dedi.

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