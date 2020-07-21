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Bakan Selçuk'tan kritik 'LGS' açıklaması: Tercih yapacaklara tavsiye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihleri hakkında, “Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 23:38:00 -
Bakan Selçuk'tan kritik 'LGS' açıklaması: Tercih yapacaklara tavsiye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından meslek liseleri hakkında paylaşım yaptı. Selçuk paylaşımında, “Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur. Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver, ülke ihtiyaçlarına uygun yeni nesil mesleki ve teknik eğitim müfredatı ile eğitim al” ifadelerini kullandı.

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