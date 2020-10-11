Bakan Selçuk'tan Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaşımı:
"Sizler yarınlarımızsınız... Bu sene mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz bir. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum"
ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, kız çocuklarıyla ebru yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak "Sizler yarınlarımızsınız... Bu sene mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz bir. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.