  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Selçuk'tan Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaşımı:
Aktüel

Bakan Selçuk'tan Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaşımı:

"Sizler yarınlarımızsınız... Bu sene mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz bir. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:27:23 -
Bakan Selçuk'tan Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaşımı:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, kız çocuklarıyla ebru yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak "Sizler yarınlarımızsınız... Bu sene mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz bir. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe
Dünya

Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe

Azerbaycan-Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan yine alçakça sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın ..
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
Elektrikli otomobilde yeni atılım
Teknoloji

Elektrikli otomobilde yeni atılım

Mühendisler, elektrikli araçların dakikalar içinde şarj edilmesi olanağını gündeme getiren büyük bir ilerlemenin ardından, bataryaların "kas..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay