Bakan Selçuk'tan Diyarbakır'daki ailelere ziyaret
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'da HDP binası önünde PKK tarafından kaçırılan evlatları için eylem yapan anneleri ziyaret etti.09 Eylül 2019 Pazartesi 16:16
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerini HDP binası önünde ziyaret ediyor.
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin destansı mücadelesi sürüyor. Son olarak bölgeye giden isim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Evlat nöbetindeki ailelerle oturan Bakan Selçuk, annelere 'yanınızdayız' mesajı verdi.
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