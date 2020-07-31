Bakan Selçuk'tan bayram müjdesi! Hepsi 1 ay uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, ve işten çıkarma yasağının 1 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kısa Çalışma Ödeneği'nin 1 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz.