  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Bakan Selçuk'tan bayram müjdesi! Hepsi 1 ay uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, ve işten çıkarma yasağının 1 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 00:36:00 - 2020-07-31 00:45:54
Bakan Selçuk'tan bayram müjdesi! Hepsi 1 ay uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kısa Çalışma Ödeneği'nin 1 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı