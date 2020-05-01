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Bakan Selçuk'tan aileler için oyun önerisi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 3 gün için anne babalara çocuklarıyla "Bir de böyle yürü", "Bana beni anlat" ve "Kağıtlara basma" adlı oyunları oynamalarını önerdi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:13:06 -
Bakan Selçuk'tan aileler için oyun önerisi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde geçirilecek 3 gün için ailelere oyun önerisinde bulundu.

Bugün doğum günü olan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük bir doğum günü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda "Bir de böyle yürü", "Bana beni anlat" ve "Kağıtlara basma" isimli 3 oyun ile bunların nasıl oynanacağına ilişkin kuralların anlatıldığı görseller yer aldı.





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