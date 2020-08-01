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Ekonomi

Bakan Selçuk, yardım paralarının ne yapıldığını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 12:30:00 -
Bakan Selçuk, yardım paralarının ne yapıldığını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında hanelere destek sağladıklarını duyurdu. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bugüne kadar 2 milyar lirayı aşkın bağış yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam edildiğini belirtti.

"Destek olmaya devam ediyoruz"

Bakan Selçuk, "Devlet-millet el ele vererek Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

1,2 milyon haneye 1.000'er tl destek

Bakan Selçuk, "Bu kapsamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

SADIK

Allah(C.C.), muhtaç etmesin.
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Özkan

Kime yapıldı o yardımlar? Parti teşkilatlarına mı? Bize maske dağıtacağız dediler ve arkası hiç gelmedi!!! Bir iktidar yerine getiremeyeği sözleri vermemeli!..
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