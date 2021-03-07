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Siyaset Bakan Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüpheliye yönelik davaya müdahil olacaklarını açıkladı
Siyaset

Bakan Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüpheliye yönelik davaya müdahil olacaklarını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 09:12:00 -
Bakan Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüpheliye yönelik davaya müdahil olacaklarını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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