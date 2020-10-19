Bakan Selçuk Sakarya'daki yapay zeka çalıştayına görüntülü bağlandı

SAKARYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'da düzenlenen yapay zeka çalıştayına telefonla sürpriz bağlantı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Serdivan ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde düzenlenen Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Yapay Zeka Eğitimi Çalıştayı'na görüntülü bağlantı gerçekleştiren Bakan Selçuk, katılımcı akademisyen ve öğretmenlere çabaları için teşekkür etti.

Çalıştayın verimli geçmesini dileyen Selçuk, "Neticelerinin bir an önce hayata geçmesi konusunda temennilerimi iletiyorum. Sizlerin Milli Eğitim Bakanlığına, eğitime ve öğretmenlere verdiğiniz destek gerçekten çok kıymetli. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Selçuk, akademi dünyası ile Bakanlığın birlikte olmasının kendilerini son derece memnun ettiğini sözlerine ekledi.

Maltepe ve Sakarya üniversitelerinden akademisyenler ile öğretmenlerin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel de "Herkes için yapay zeka eğitimi, farklı kariyer planlamaları yapanlar için yapay zeka eğitimi, yapay zekanın üretilmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için yapay zeka eğitimi" konularının ele alındığı çalıştaya katıldı.

- "Öğrencilerimizin bu süreci nasıl yönetebileceklerini bilmelerini istedik"

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya genelinde yapay zeka konusunda çok hızlı değişimlerin yaşandığını belirterek, "Bu hızlı değişim karmaşasının çözümünde eğitim içeriğinde yol haritası çizileceğine inandığımızdan yapay zekanın ders programına entegre olmasını ve öğrencilerimizin bu süreci nasıl yönetebileceklerini bilmelerini istedik." dedi.

Durmuş, amaçlarının yapay zekanın geliştirilmesi, denetlenmesi ve eğitim müfredatına nasıl entegre edileceğinin yollarını aramak olduğunu aktararak, "Bu süreci Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un da destekleriyle ülkemizde ders programlarında yerini alacak şekilde tamamlayacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim bünyesinde yapay zeka çalışmalarına da destek olacak "Veri Bilimi ve Öğrenme Analitiği Merkezi" kurduklarını aktaran Durmuş, Sakarya'da bu konuya verdikleri önemle sürecin en büyük parçalarından biri olduklarını kaydetti.