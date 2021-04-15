Bakan Selçuk sağlanan destek miktarını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı'na ilişkin son rakamları paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' başlığıyla paylaştığı mesajda, "Salgın sürecinde, vatandaşlarımıza 60 Milyar TL’nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabında paylaştığı bilgilere göre bu kapsamda en yüksek ödeme 31 milyar 563 milyon lira ile Kısa Çalışma Ödeneği olarak verildi.

Nakdi ücret desteği(Ücretsiz İzin Desteği) kapsamında 10 milyar 240 milyon lira, işsizlik ödeneği olarak ise 5 milyar 634 milyon lira ödendi. Normalleşme desteği tutarı ise 4 milyar 34 milyon lira oldu.

İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı: