Bakan Selçuk, ortaokul öğrencilerinin canlı sınıfına bağlandı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir Menemen Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sosyal bilgiler dersini işledikleri "canlı sınıfa" bağlandı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan, konuk olduğu 6. sınıfların "canlı sınıf" derslerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Eskiden sınıftan içeriye bir anda müfettiş girerdi. Üç, beş soru sorardı. Neye uğradığımızı anlamazdık. O zaman yine iyiymiş, şimdi canlı sınıflar var, bakan bir anda derse bağlanıyor ama soru sormuyorum, en arka sıradaki en uzun boylu öğrencinin kaderiyle dersi dinliyorum." değerlendirmesinde bulundu.