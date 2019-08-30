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Bakan Selçuk Japonya’ya gidiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Japonya’nın Matsuyama şehrine gidecek.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:04
Bakan Selçuk Japonya’ya gidiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Japonya’nın Matsuyama şehrine gidecek.


G-20 kapsamında 1-2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’nın 10’uncusu, dönem başkanı Japonya’da gerçekleştirilecek. Toplantıya G-20 üyesi ve davetli ülke bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile sosyal taraf temsilcileri katılacak. Türkiye’yi temsilen toplantıya katılacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Demografik Değişim" başlıklı oturumdaki konuşmasında Türkiye’deki çalışmalar hakkında bilgi verecek. İkili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Bakan Selçuk, Tayland Çalışma Bakanı Chatu Mongol Sonakul, İngiltere İstihdam Bakanı Mims Davies, Avrupa Birliği Komiseri Marianne Thyssen, Senegal Çalışma, Sosyal Diyalog ve Kurumlarla İlişkiler Bakanı Samba SY ve ISSA Başkanı Prof. Dr. Joachim Breuer ile görüşecek. Bakan Selçuk, Endonezya İşgücü Bakanı Muhammed Hanif Dhakiri ile de Mutabakat Zaptı imzalayacak. Bakanlar toplantısının ardından kabul edilecek bildirge, istihdam alanında yapılan çalışmaların nihai çıktısı olarak kayda geçecek.


Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı, ilk kez 2010 yılında ABD’nin ev sahipliğinde yapılmıştı. G-20, dünyanın en büyük 19 ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ile Avrupa Birliği’nden oluşuyor. Toplantıya bu yıl Hollanda, Senegal, Singapur, İspanya ve Tayland da davet edildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:04
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