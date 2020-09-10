Bakan Selçuk 'ilk kez' deyip duyurdu! Tarih belli oldu

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde “COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi” gündemiyle 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi konuları ele alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kritik toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Türkiye Kamu Sen, KESK veMemur-Sen temsilcileriyle hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının iştirak edeceğini açıkladı.