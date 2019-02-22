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Bakan Selçuk: "C sınıfı iş güvenliği uzmanı hizmet vermeyi sürdürecek"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Düzenleme ile kamu kurumları ve az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenlik hizmeti amme yükümlülüğü 1 Temmuz 2020’de başlayıncaya kadar on binlerce C sınıfı iş güvenliği uzmanı iş kaybına uğramadan bir üst tehlike sınıfına hizmet vermeyi sürdürecek" dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:15
Bakan Selçuk: "C sınıfı iş güvenliği uzmanı hizmet vermeyi sürdürecek"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Düzenleme ile kamu kurumları ve az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenlik hizmeti amme yükümlülüğü 1 Temmuz 2020’de başlayıncaya kadar on binlerce C sınıfı iş güvenliği uzmanı iş kaybına uğramadan bir üst tehlike sınıfına hizmet vermeyi sürdürecek" dedi. Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun ise gündemlerinde olmadığını söyledi.


HİZMET-İŞ Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Genel Kurulun açılış programında konuşan Bakan Selçuk, sivil toplumun köklerinin güçlü vakıf kültürü ve ahilik geleneğine dayandığını ifade etti.


Geçmişten bugüne sivil örgütlenme konusunda temel prensibin insana gereken saygıyı göstermek ve adaleti tesis etmek olduğunu dile getiren Selçuk, "Bu kültüre, geleneğe sahip bir yönetim anlayışımızla ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla son 16 yılda AK Parti hükümetlerimiz döneminde ülkemizde önemli mesafeler kat ettik. Çalışma hayatı başta olmak üzere yapılamaz denilen birçok reformu, birçok projeyi hayata geçirdik. Sendikacılık, işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen ve adil temsili sağlayan sosyal diyalog mekanizmalarımız bugün emekçinin hakkını, hukukunu her platformda savunan hükümetlerimiz sayesinde hak ettiği değeri buldu. AK Parti hükümetlerimiz döneminde işçi işveren ilişkilerine önem vererek, sosyal diyalog mekanizmalarını destekledik. Ortak akıl ve istişare ile çalışma barışının daha da güçlenmesine, yükselmesine yönelik önemli düzenlemeler yaptık. 2003’te iş kanunumuzu ILO sözleşmeleri ve AB normlarına uygun olarak yeniden düzenledik. Çalışanların birlik ve dayanışma günü olarak kabul edilen 1 Mayıs, hükümetlerimiz döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak belirlendi ve resmi tatil ilan edildi. 2010’da anayasamızda yapılan değişikliklerle ve örgütlü bir çalışma hayatının temel sorunlarından köklü çözümler getiren 2012’de çıkardığımız kanunda sendikacılıkta darbe döneminden kalma izleri yok ettik. Bu sayede örgütlenmenin ve özgürlüklerin önünü açtık, sendikaların kuruluşlarını kolaylaştırarak organların oluşumunu ve sendika kuruculuğundaki sınırlamaları kaldırdık. Sendikaya üyelikte e-devlet sistemine geçerek sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım daha attık. Mevzuat çalışmalarının yanı sıra projeler aracılığıyla da sosyal diyaloğun geliştirilmesine yönelik çabalarımız devam etmekte. Geçtiğimiz ay kapanış toplantısını gerçekleştirdiğimiz Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi ile de sendikalarımızdan üniversitelere, çalışanlarımızdan iş verenlere, çalışma hayatına dair birçok faaliyet yürütmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"EYT gündemimizde yok"


İş yerlerinin daha güvenli hale getirilmesi için çalışıldığını kaydeden Selçuk, "C sınıfı iş güvenlik uzmanlarının tehlike sınıfı hizmet sunumu alabilmesine dair geçici hükmün süresini bir süre daha uzatıyoruz. Söz konusu düzenleme ile kamu kurumları ve az tehlikeli iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenlik hizmeti amme yükümlülüğü 1 Temmuz 2020’de başlayıncaya kadar on binlerce C sınıfı iş güvenliği uzmanı iş kaybına uğramadan bir üst tehlike sınıfına hizmet vermeyi sürdürecek. Bu sayede 400 bine yakın iş yerinin ve bu iş yerlerindeki 5 milyona yakın çalışanın daha erişilebilir bir iş güvenlik hizmeti almalarını amaçlıyoruz" dedi.


Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda ise "gündemimizde yok" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:15
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