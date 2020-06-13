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Aktüel

Bakan Selçuk: "Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz."

Bakan Selçuk: "Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:39:03 -
Bakan Selçuk: "Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz."

Bakan Selçuk: "Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz."

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