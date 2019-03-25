0553 313 94 23

Bakan Selçuk: “Başkan Osman Zolan Denizli için bir fırsat”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetlerinden övgüyle bahsederek, Başkan Osman Zolan’ın Denizli için bir fırsat olduğunu söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Bakan Selçuk: “Başkan Osman Zolan Denizli için bir fırsat”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetlerinden övgüyle bahsederek, Başkan Osman Zolan’ın Denizli için bir fırsat olduğunu söyledi.


Bakan Selçuk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete, Bakan Selçuk’un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Osman Zolan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini göstermeye, milletin ihtiyaçlarını karşılama anlamında destek olmaya gayret ettiklerini söyledi. Fiziki yapıların yanında insanların mutluluğunun da önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak Evde Bakım ve Sağlık Hizmetine başladık. Bugüne kadar 17 bin vatandaşımızın sağlık, bakım ve hasta nakil hizmeti anlamında yardımına koştuk" dedi.


Büyükşehir Belediyesin sosyal hizmetlerini anlatan Başkan Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Hizmetinin yanında Büyükşehir Sevgi Eli, öğrenim yardımı, Ailemi Seviyorum projesi kapsamında Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu, spor kursları, Kent Konseyi gibi birçok desteğinden bahsederek, "Mutlu insanlar için gayretlerimiz devam ediyor. Alt ve üst yapı gibi fiziki yatırımlar önemli ama insanlarımıza dokunmak daha da önemli. Onların dertleriyle dertlenmeye çalışıyoruz. Kimse sahipsiz kalmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.



“Tüm çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz”


Denizli’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Selçuk ise, "Denizli, sanayi, ticaret ve turizmi ile Türkiye’de öncü şehirlerimizden birisi. Büyükşehir Belediyemiz de Türkiye’deki çok başarılı belediyelerimizden birisi. Osman Zolan başkanımız da önceki dönem belediye başkanımız ve bakanımız Nihat Zeybekci Bey’den aldığı bayrağı daha da ileri noktalara götürüyor" dedi.


Belediyelerin sosyal hizmetler anlamındaki çalışmalarını yakinen takip ettiklerine dikkat çeken Bakan Selçuk, şunları kaydetti:


"Bu çalışmalar bizi mutlu ediyor. Osman Zolan başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımız sosyal belediyecilik anlayışlarını gönül belediyeciliği ile buluşturup daha ileri safhalara götürecekler. Başkanımız Denizli için bir fırsat. Bizler de onların tüm çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yoluna çığ düştü
    1. GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yoluna..
    2. ASKOM toplantısı Erzurum’da yapıldı
    3. AK Parti'nin Ağrı mitingi
    4. Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk..
    5. "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden asla..
    6. İHH Idai kasırgası mağdurlarına el..
    7. Başhekim Parlak: “Görevimizin..
    8. NATO sekreteri Stoltenberg Gürcistan..
    9. Bayburt’ta misafir öğrenciler Aşıklar..
    10. Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    11. ByLock’tan aranan üniversitesi..
    12. Bıçakla yaralamaya tutuklama
    13. Tüketici bilinçlendirme eğitimleri
    14. Geleceğin bilim adamları projelerini..
    15. Çiftçinin evinden tarihi eser çıktı
    16. Akdağ’dan ETSO’ya ziyaret
    17. Espark’tan ziyaretçilerine yeni yıl..
    18. CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı..
    19. Voleybol Midiler ve Küçükler İl..
    20. Sevgilisine ait otomobille il il..
    21. Ertek: “Ozonlama ünitesi sürekli..
    22. Yağmurlar bereketiyle geldi!..
    23. Fikret Orman açıkladı! Beşiktaş 'FEDA'..
    24. Erdem Gül'den güldüren İstiklal Marşı..
    25. Samsat Çim Hokeyi dalında yine iddialı
    26. PAÜ’lü yabancı öğrenciler Stratonikeia..
    27. "Mahkeme, Galatasaray'a kayyum..
    28. Sekmen: “31 Mart’ta el ele vererek..
    29. Alkışlar Kral Lear’a
    30. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler