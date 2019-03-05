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Bakan Selçuk baba ocağında pazar alışverişi yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, seçim çalışmaları kapsamında geldiği baba ocağı Aydın’da pazar alışverişi yaptı, ziyaret ettiği esnafı dinledi.

05 Mart 2019 Salı 13:02
Bakan Selçuk baba ocağında pazar alışverişi yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, seçim çalışmaları kapsamında geldiği baba ocağı Aydın’da pazar alışverişi yaptı, ziyaret ettiği esnafı dinledi.

 

Bakan Selçuk, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Cumhur İttifakı adaylarına destek olmak için Aydın’a geldi. AK Parti İl Teşkilatında partilileriyle bir araya gelen Bakan Selçuk, kadınlar ve gençler başta olmak üzere Cumhur İttifakı’nın başarısı için daha çok gayret gösterilmesini istedi.

 

Baba ocağı Aydın’da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Selçuk, “Bugün inşallah 31 Mart sürecinin heyecanını ve coşkusunu Aydınlı hemşehrilerimle birlikte yaşayacağız. Milletvekillerimiz ve başkan adaylarımızla birlikte çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde devam edecek. Aydın, 31 Mart’ta Mustafa Savaş ile birlikte inşallah gönül belediyeciliğine kavuşacak. Aydın, AK Parti belediyeciliğiyle tanışmak için can atıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’da gerçekleştirdiği mitingde bu coşku ve heyecanı gördük. Anketlerde de güzel sonuçlar alıyoruz. Daha da güzel sonuçlar alacağız ve inşallah Aydın, 31 Mart akşamı gözümüzün aydınlığı olacak. Bu başarıyı yakalamak için her gün daha çok çalışarak, çalınmadık kapı bırakmayarak, gönüller kazanarak, yürekler fethederek elde edeceğiz. Vekillerimiz ve adaylarımız çok iyi çalışıyor. Cumhur İttifakı’nın Aydın’da çok güzel bir sonuç alacağına yürekten inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş ve Cumhur İttifakı’nın tüm adaylarına başarılar diliyorum. Sonuçların güzel olacağına inanıyorum. Burası baba ocağım olmasının yanında beni besleyen topraklar. O yüzden bizler de bu sürece daima destekçi olacağız” dedi.



“En büyük destekçi kadınlar olacak”

 

“Aydın’da kadınlar her zaman güçlüdür ve cesurdur” diyen Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti: “Eminim ki Mustafa Savaş, bu süreçte en büyük desteği kadın kollarından alacaktır. Kadınlar ve gençlerimiz başta olmak üzere daha çok çalışarak AK Parti’yi Aydın’da bir zafere daha taşıyacağımıza inanıyoruz. Aydın, 1 Nisan sabahı gönül belediyeciliğiyle tanışacak.”



Bakan Selçuk’a pazarda büyük ilgi

 

Parti ziyaretinin ardından Aydın’da Salı günleri kurulan tarihi Hasır Pazarı’nı ziyaret eden Bakan Selçuk’a özellikle kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan kadınlarla kucaklaşan Bakan Selçuk, vatandaş ve esnafla sohbet etti. Aydın’a özgü yöresel ürünleri tadan ve pazar alışverişi yapan Bakan Selçuk, çok beğendiği zeytinden programı takip eden basın mensuplarına da ikram etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:02
  1. Aydın
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