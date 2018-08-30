Bakan Selçuk, atama bekleyen öğretmenleri kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrası atama bekleyen öğretmenleri kabul etti.30 Ağustos 2018 Perşembe 18:18
Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girip atanamayan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu’nun da bulunduğu görüşmede öğretmen adayları sıkıntılarını anlattı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Öğretmen adayları görüşmeyle ilgili Bakan Selçuk’a sosyal medyada teşekkür ettiler.
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