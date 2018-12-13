Bakan Selçuk Akit’e konuştu: Çıkış noktamız Akif

Hacı Yakışıklı Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere 141 milyon ders kitabı dağıttıklarını belirterek, velilerden gelen ‘kaynak kitaplara’ yapılan ekstra harcamalar hususunda gelecek sene yenilikler yapacaklarını söyledi. Akit’e konuşan Bakan Selçuk, kaynak kitap ve dersane dayatmasıyla ilgili şunları dile getirdi:

Kaynak kitap dayatması

“Kaynak kitaba neden ihtiyaç duyuluyor? Eğer ülkede sınavın çok hakim olduğu sistem varsa ve bu sınavla ilgili dershaneler okulun önüne geçerse bu tür sorunlar çıkıyor. Dünyada birçok ülkede dershane var fakat oralarda okulun kıyısında kenarında çok küçük destek amaçlı var. Bizdeki destek amaçlı değil de merkezi konuma gelmiş durumda. Buna neden olan temel sebep ise ülkemizde okullarımız arasındaki imkan farklılığı. Fark yüksek olunca veli; ‘Şu okul daha iyi, oraya girmek istiyorum’ diyor. Okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltarak bu farkı % 20’nin altına çekmeyi hedefliyoruz. Böylelikle, velilerin illa şu okul olsun anlamında bir zarureti kalmayacak.”

Sosyal devlet ilkesine aykırı

İlk aşamada öğrencilerin yardımcı kaynak için duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırma tedbirlerini alacaklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti: “Okullarda hafta sonu kurslarımız bütün Türkiye’de var. Bunların daha etkili olabilmesi için 2019 yılında yeni bir model açıklayacağız. Bu model ile çocuğun ihtiyaç duyduğu her türlü kaynağı Bakanlık marifetiyle edinebileceği çoklu kaynak ortamı sağlamayı planlıyoruz. Dijital kaynaklar, video kaynakları, online kaynaklar. Yasak merkezli bakış anlayışımız yok. Kaynak kitap almak isteyen olabilir ancak biz devlet olarak çocuklarımızın ihtiyacını karşılamakla mükellefiz. Aksi takdirde, AK Parti iktidarı döneminde sosyal devlet anlayışıyla eğitime atılan en büyük adımlardan biri olan öğrencilerimize ücretsiz ders kitabı takdiminin etkisini tam anlamında sağlayamamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu alandaki hassasiyeti ve güçlü desteğiyle bu konularda ihtiyacı ortadan kaldıran çözümler getireceğiz.”

Akit’in daha önce dile getirdiği ‘6. ve 7. Sınıf Türkçe ders kitaplarında laikçi sol kesimin yazarlarına ağırlık verilip milli şair ve yazarlara yer verilmemesiyle’ ilgili de bilgi veren Bakan Selçuk, şunları ifade etti:

Millî yazarlara hassasiyet

“Bizim olabildiğince toplumun mutabakat sahasında olan kişileri temsil kabiliyeti bakımından dengeli tutmamız lazım. Yani Mehmet Akif yoksa kim olacak? Bayrak diyoruz Akif... Marş diyoruz Akif... Nesil diyoruz Akif... Akif olmayacaksa kim olacak? Bu tür konularda daha hassas davranacağımız açık. Sadece şunlar olacak diye bakmıyorum ben meseleye. Emperyalistlerin ‘uslu çocuk olun’ dayatmasına ‘hayır’ diyen bir Türkiye var bugün. Böyle bir ülkede kavganın zeminini oluşturacak bir atmosfer değil de daha barışçıl daha mutabakat sağlanan bir şeye ihtiyacımız var. Ama bu şu demek değil yani o zaman Akif’i çıkartalım. Böyle bir şey olamaz. Asıl platformumuz o. Çıkış noktalarımızdan birisidir Akif ve benzeri isimler. Bizim oralarda daha hassas olmamız lazım.”

Kitaplarda FETÖ taraması

Okul kitaplarındaki FETÖ izlerine de değinen Selçuk, 9 Temmuz’da göreve geldiklerinde okul kitaplarının hazır olduğunu belirterek şunları aktardı: “Bu sene Elazığ Fırat Üniversitesi Teknokent’te değerli hocalarımızın ve mühendislerimizin geliştirdiği bir yazılım sayesinde sakıncalı ve riskli kelimelerden oluşan ‘anahtar kelimeler’ üzerinden tarama yapıyoruz. Kitaplarında tehlikeli içerikler veya subliminal mesajlar tespit edilenler hakkında gerekli işlemler hızla yapılıyor. Bu çalışmalarımız hassas bir şekilde devam ediyor.”

5 ayın karnesi: 7x24 mesai

Bakanlıkta geçen 5 ayı da değerlendiren Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhurbaşkanımızın liderliği ve bizlere sunduğu güçlü desteği, toplumdaki yüksek beklentiye karşı mahcup olmamak için 7x24 çalışmaya devam ediyoruz. Burada temel amaç yapısal bir dönüşüm süreci. Bütün altyapıyı kurguluyoruz. Yazılım alt yapısını, insan kaynakları altyapısını, finansal altyapıyı, hepsini kurguluyoruz. Bunu kurguladığımız için de zamana ihtiyacımız var. Bu zaman akışını da 2023 Eğitim Vizyonu ilgili takvimimiz ile kamuoyuna sunduk. Bu mesuliyet duygusu içerisinde birkaç aydır belli tedbirleri alıyoruz. Bu işlerin yapılabileceğini hissettiğimiz için de daha umutluyuz.”