0553 313 94 23

Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Prof.

06 Eylül 2019 Cuma 19:00
Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.



Nevşehir’e bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Selçuk’u burada AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ın yanı sıra AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra partililer karşıladı.



Bakan Selçuk, burada ilk olarak AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’dan parti çalışmaları hakkında bilgiler almasının ardından daha sonra ise partililer ile toplantı salonunda bir araya geldi. Bakan Selçuk’un AK Parti’deki toplantısı basına kapalı tutuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 19:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e gönderildi
    1. 3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e..
    2. Aşure yapılırken okunacak dua
    3. Vertigonun belirtileri nelerdir?..
    4. "Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD..
    5. OGM personel alımı başvuru şartları..
    6. İçişleri Bakanı Soylu akademisyenlerle..
    7. Milli Takıma Bursa’nın aynı ilçesinden..
    8. Usta Biniciler Milli Takımı, Balkan..
    9. Yüksekova’da silah ele geçirildi
    10. Lordlar Kamarası ‘anlaşmasız Brexit’in..
    11. Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını..
    12. GÜNCELLEME - Eşini öldürmeye giderken..
    13. Kafede oturan 2 gence araba çarptı
    14. YPG’li teröristler sınırda görüntülendi
    15. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    16. MİT ve TSK'dan ortak operasyon
    17. Türkiye-Andorra maçına doğru
    18. "Hiçbir zaman kanserden korkmayalım"
    19. Fırında yoğurt nasıl mayalanır?
    20. Başkan İsmet Özotraç: "STK’lar birlik..
    21. TSK ve MİT'in koordineli çalışması..
    22. İmamoğlu: “Pazar günü herkesi Yenikapı..
    23. Bartın Belediye Meclis toplantısı..
    24. Citroen'den yeni C5 Aircross SUV
    25. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu..
    26. Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
    27. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yemen’e..
    28. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bakan..
    29. PKK sevici Kati Piri'den Türkiye'ye..
    30. Hakkari'de terör operasyonu
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim