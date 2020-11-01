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Siyaset Bakan Selçuk açıkladı! Deprem bölgesine 8 milyon TL ödenek
Siyaset

Bakan Selçuk açıkladı! Deprem bölgesine 8 milyon TL ödenek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir’deki deprem sonrası 8 milyon liralık acil yardım ödeneğinin bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:25:00 -
Bakan Selçuk açıkladı! Deprem bölgesine 8 milyon TL ödenek

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Selçuk, “En büyük dileğimiz, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağsalim ulaşmak. Biz de depremi ilk duyduğumuz andan itibaren tüm ekibimizi seferber ettik” dedi. Selçuk, psikososyal destek ekibiyle haneleri ziyaret etmeyi sürdürdüklerini ve 294 kişiyle de görüşmeleri tamamladıklarını kaydederek, “5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyon liralık acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda” diye konuştu.

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