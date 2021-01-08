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Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor
Ekonomi

Bakan Selçuk açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:17:00 - 2021-01-08 10:27:26
Bakan Selçuk açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

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