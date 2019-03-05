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Bakan Ruhsar Pekcan; Zeytindalı Sınır Kapısı haftaya açılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytindalı Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta faaliyete gireceğini söyledi.

05 Mart 2019 Salı 14:32
Bakan Ruhsar Pekcan; Zeytindalı Sınır Kapısı haftaya açılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytindalı Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta faaliyete gireceğini söyledi.

 

Bakan Pekcan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Pekcan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra Reyhanlı Cumhur İttifakı Seçim Bürosunu ziyaret etti.

 

Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, Cilvegözü’nün ardından Hatay’a açılan ikinci kapı olacak olan Kumlu ilçesine inşa edilen Zeytindalı Sınır Kapısı’nda çalışmaların tamamlandığını, önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını söyledi.

 

Kalkınmış, itibarlı ve istikrarlı bir ülke için 82 milyon el ele verip gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bakan Pekcan, "İşçimiz, köylümüz, sanayicimiz, esnafımız, öğrencimiz, tek amacımız var ülkemizi daha üst seviyesindeki ülkelere yükseltmek. Dünya teknoloji değişiminden geçerken biz belediyelerimizle el ele verip bu hizmet yarışını sürdüreceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:32
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