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Aktüel Bakan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Bakan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı

Tuzla'daki Mercan Yeni Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:03:24 -
Bakan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı.

İhsan Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camisi'nde, cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Bakan Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan'a taziyesini iletti.

Cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TİM Başkanı İsmail Gülle de saf tuttu.

Namazın ardından Kadaifci'nin naaşı cenaze aracına taşındı. Tabuta Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli, Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım da omuz verdi.

Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

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